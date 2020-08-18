Российским дипломатам в Нью-Йорке угрожали убийством

Нью-Йорк, 18 августа. Неизвестный мужчина в течение недели забрасывал камнями генконсульство РФ в Нью-Йорке и угрожал дипломатам убийством.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии, нарушитель — белый мужчина, который появлялся возле консульства с 10 по 16 августа.

«Неизвестный начал забрасывать камнями автомобили, стоявшие на служебной парковке. И практически ежедневно эти инциденты повторялись. Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленник сопровождал свои действия угрозами в адрес дипломатов.

«Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников консульства и посетителей. Он угрожал убийством. Кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — сообщил дипломат.

В дипмиссии добавили, что еще в первый день неизвестного задержала полиция, но позднее он появился снова и продолжал свои действия.