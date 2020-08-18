Крым готовится принять почти 2 млн туристов в августе

Симферополь, 18 августа. Крымские курорты ожидают спрос более 90% на места размещения в августе. В Министерстве курортов и туризма Республики Крым «Известиям» сообщили, что количество туристов в этом месяце превзойдет июльские показатели.

Как отметили в ведомстве, в июле на полуострове побывало более 1,4 млн туристов.

«Мы считаем, что август может стать даже более успешным, то есть в августе этого года в Крыму отдохнет не менее 1,8 млн человек», — сообщают в ведомстве.

Также там добавили, что уровень бронирования на сентябрь-октябрь также остается высоким и составляет на сегодня 70-80%. Отдыхающие традиционно заполняют южное побережье Крыма, однако в последние несколько лет наблюдается тенденция большей заполняемости западного и восточного берега, передают «Известия».

Серьезный спрос также ожидается и на балтийском побережье.

«По данным специализированных интернет-ресурсов, на период июль–август забронировано порядка 95–97% средств размещения в Калининграде, по прибрежным городам бронь достигает 98–99%», — сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Ранее портал Tvil.ru перечислил самые популярные курорты Крыма для отдыха в сентябре и октябре. Список составлен на основании информации о бронировании жилья туристами за временной период с 1 сентября по 31 октября этого года. В топ-10 вошли Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь, Саки, Алупка, Николаевка и Мисхор.