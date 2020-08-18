Экс-комбат «Айдара» рассказал, почему ВСУ не взяли Луганск в 2014-м

Киев, 18 августа. Бывший командир украинского неонацистского батальона «Айдар» и бывший депутат Верховной рады Сергей Мельничук заявил, что ВСУ могли захватить Луганск в 2014 году. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

Мельничук заявил, что якобы имел возможность занять Луганск еще в 2014 году, однако получил «приказ» из Киева не заходить в столицу ЛНР и выполнил его. Во время своего выступления Мельничук назвал этот приказ «преступным».

«Я несу ответственность за то, что не зашел в Луганск. Шесть лет назад мне командование дало приказ не заходить в Луганск, хотя перед нами не было уже никого», — заявил командир неонацистского подразделения.

Ведущий передачи уточнил, что речь шла о 17 июня 2014 года. Батальон «Айдар» был отправлен украинским командованием на прорыв линии фронта, а его бойцы всерьез полагали, что вот-вот въедут в Луганск. Тем не менее, никто из украинских военнослужащих до Луганска так и не добрался.

Ранее Мельничук признался в соучастии в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском. Напомним, телекорреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин погибли в Донбассе 17 июня 2014 года во время съемок телесюжета о событиях в регионе. На обоих были опознавательные знаки, свидетельствующие о том, что они являются сотрудниками СМИ.