Вашингтон, 18 августа. Издание Business Insider сообщает, что на фоне протестов против расовой дискриминации в США темнокожие американцы массово скупают огнестрельное оружие.

По мнению авторов статьи, стремление граждан вооружиться связано с тем, что они опасаются за собственную безопасность. Главными факторами, влияющими на ситуацию, стали пандемия коронавируса и рост межрасовой напряженности после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, а также последовавшие за этим массовые акции протеста.

По словам основателя Национальной афроамериканской стрелковой ассоциации (NAGAA) Филипа Смита, в первые двое суток после убийства Флойда более двух тысяч человек подали заявки на вступление в организацию.

«Побиты все рекорды. К нам стекается куча народа», — рассказал Смит.

Такая же ситуация и в других оружейных клубах. Как рассказал президент Нубийского оружейного клуба долины Гудзон Деймон Финч, почти еженедельно число участников встреч «удваивается или утраивается».

«На фоне пандемии многие по-прежнему боятся выходить из дома. Если бы не ограничения в плане социального дистанцирования, показатели были бы еще выше», — отмечает Финч.

Только за июнь 2020 года ФБР провело около четырех миллионов проверок на благонадежность при приобретении оружия, что стало рекордным показателем с 1988 года, когда была введена эта практика. Издание отмечает, что такая активная покупка стрелкового оружия в США наблюдается впервые после терактов 11 сентября.