Bloomberg включил Илона Маска в пятерку богатейших людей мира

Москва, 18 августа. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Американский предприниматель опередил генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно.

17 августа акции Tesla выросли на 11%, тем самым увеличив его состояние на 7,8 млрд долларов. На данный момент Bloomberg оценивает состояние Маска в 84,8 млрд долларов.

Маск уступает лишь трем другим бизнесменам из США: Марку Цукербергу (основатель Facebook, 99 млрд долларов), Биллу Гейтсу (основатель Microsoft, 121 млрд долларов) и Джеффу Безосу (глава Amazon, 188 млрд долларов).

В прошлом месяце Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей по версии Forbes. Тогда отмечалось, что еще в марте он занимал 31-ю строчку в рейтинге. С марта 2020 года его состояние увеличилось почти в три раза.

Напомним, компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Изначально предприятие специализировалось только на производстве электромобилей, но вскоре начало также производить солнечные батареи и другие энергонакопительные системы.

Ранее Илон Маск обозвал главу Amazon Джеффа Безоса «подражателем». Так миллиардер отреагировал на сообщение Financial Times о покупке Amazon разработчика беспилотного транспорта Zoox за 1,2 млрд долларов.