Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Вашингтон, 18 августа. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его главный соперник на президентских выборах Джо Байден не справится с внешней политикой. По словам Трампа, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются «шахматистами мирового класса», с которыми Байден просто не сможет работать на равных. Об этом Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си [Цзиньпин], [северокорейский лидер] Ким Чен Ын, [президент] Турции Эрдоган - все они шахматисты мирового класса», — подчеркнул Трамп.

Американский президент указал, что Байдену будет не по силам вести дела с ними, так как «его лучшие годы [в политике] не были такими уж замечательными».

Напомним, представитель Демократической партии США Джо Байден является основным соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся осенью.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп за последние несколько месяцев заметно сократил отставание от Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты ряда социологических опросов. Экспертов считают, что причины роста рейтинга американского лидера кроются в окончании протестов и восстановлении экономики после пандемии. По мнению аналитиков, у Трампа есть «ощутимые шансы на победу», передает RT.