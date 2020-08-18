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Самолет Минобороны РФ эвакуировал 26 российских детей из Сирии

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Самолет Минобороны РФ эвакуировал 26 российских детей из Сирии

Москва, 18 августа. Самолет Минобороны РФ эвакуировал из Сирии 26 российских детей, этот рейс стал первым вывозным после начала пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы омбудсмена при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, самолет с российскими детьми совершил в ночь на вторник благополучную посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Кузнецова сообщала, что в Сирии продолжаются оставаться 122 российских ребенка, для эвакуации которых, по ее мнению, может потребоваться четыре рейса.

Источник: Пресс-служба уполномоченной при президенте РФ
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