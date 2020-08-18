В России может подорожать сотовая связь

Москва, 18 августа. Мобильные операторы будут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Об этом предупредили опрошенные «Известиями» эксперты.

Отмечается, что с открытием для россиян некоторых международных направлений доходы от роуминга начали расти, но к концу года они восстановятся лишь на 15–30% от прошлогоднего уровня. Ранее сообщалось, что в отпускной сезон операторы мобильной связи рискуют недополучить 10-16 млрд рублей из-за закрытых на фоне пандемии границ. Данные потери необходимо компенсировать.

Как отметила в беседе с «Известиями» представитель Danycom Елена Плеханова, потеря доходов от роуминга будет частично компенсироваться ростом потребления услуг связи внутри России. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), услуги связи с начала года в среднем подорожали на 3,5%. В ФАС отмечают, что рост цен в основном коснулся абонентов, которые пользуются архивными тарифами.

Новые тарифы обходятся дороже, но, как правило, предоставляют клиентам большее количество минут и Интернета, тем самым скрыто стимулируя их платить больше. При этом представители «большой четверки» операторов отмечают, что стоимость международного роуминга с момента его возобновления была снижена.

В июле сообщалось, что сотовая связь в России во втором полугодии 2020 года может подорожать на 14%. К такому выводу пришли аналитики агентства Content Review. По данным специалистов, в первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь подорожали на 8%. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 — на 13%.