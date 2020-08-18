Молодая украинка пыталась продать собственного младенца за 400 тыс. гривен

Мариуполь, 18 августа. Прокуратура Донецкой области Украины сообщает о задержании женщины, пытавшейся продать собственного ребенка.

По данным ведомства, 19-летняя жительница Мариуполя была задержана по подозрению в торговле людьми. Забеременев, женщина не встала на медицинский учет, поскольку не планировала оставлять младенца в семье. Вместо этого она решила продать его за 400 тысяч гривен.

«В течение двух месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года «оценила» в 400 тысяч гривен», — говорится в сообщении прокуратуры.

Женщину задержали при получении денежных средств от «покупателя», в роли которого выступил сотрудник правоохранительных органов. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Младенец был передан под надзор врачей в детскую городскую больницу.