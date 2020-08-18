Автомобиль главы МВД Южной Осетии обстреляли в Цхинвале

Цхинвал, 18 августа. В Цхинвале был обстрелян автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева, он не пострадал, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 17 августа в 23.00 в северной части города. Машина министра внутренних дел была обстреляна неизвестными из заброшенного здания.

«Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя», — сообщил заместитель главы МВД Тарзан Кокойты.

По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители. В столице Южной Осетии объявлен план «Перехват».