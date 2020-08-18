На Украине вербуют экс-боевиков АТО для возможной отправки в Белоруссию

Донецк, 18 августа. Украинские националисты из группировки «Нацкорпус», а также Генштаб ВСУ приступили к набору как бывших, так и действующих участников военной операции в Донбассе для «выполнения задач за пределами Украины». При этом, отбираются люди, владеющие белорусским языком, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

«Нами получена информация о проведении организацией «Национальный корпус» рекрутинговой кампании среди военнослужащих ВСУ. По имеющимся данным, в настоящее время, в закрытых группах филиалов «Нацкорпуса» в регионах Украины рассылаются сообщения с предложением работы бывшим и действующим военнослужащим ВСУ», — приводит сообщение пресс-службы ДНР издание «ПолитНавигатор».

По данным ведомства, главными требованиями к кандидатам являются возраст (25-35 лет), наличие боевого опыта, а также происхождение из северных районов Украины или же свободное владение белорусским языком. Прошедшие отбор могут рассчитывать на зарплату в 45-80 тысяч гривен.

Пресс-служба ДНР предположила, что ВСУ намерены создавать военизированные отряды для операций на территории Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются с воскресенья, 9 августа. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. Участники несогласованных уличных акций перекрывали несколько улиц в Минске, в том числе проспекты Дзержинского и Независимости, и ряд автомагистралей.