Киев, 18 августа. Украине потребуются десятилетия для выхода из политического кризиса, при условии, что адекватные кадровые назначения начнутся уже сейчас. Об этом заявила глава украинского политического агентства «AGGroup» Анна Быкова.

Она отмечает, что на данный момент киевские власти делают все возможное для ухудшения ситуации.

«Любой экономический специалист мирового уровня скажет, что для выхода из экономического кризиса Украине нужны годы. Для выхода из политического — нужны десятилетия. И нет никакой гарантии, что этот результат будет», — говорит Быкова.

По ее словам, грядущие местные выборы «будут неприятными» и не подарят «гениальных кадровых решений». Она отметила, что разочарование в партии «Слуга народа» приведет к тому, что очередные «а-ля слуги» вытеснят еще дальше тех, кто собирался занимать вторые и третьи места на выборах.

«У нас цикл выборов таков, что люди верят в ключевые хэштеги и декорации, но не успевают вникнуть в суть. А политики, вместо того, чтобы развивать политическую культуру, выступают за деградацию», — комментирует Анна Быкова.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал сложность ситуации на Украине. По его словам, страна находится в затяжном кризисе, который обусловлен различными внутриполитическими факторами. Прежде всего, Киев не в состоянии решить свои политические проблемы, поскольку он полностью подконтролен Западу.