Люди с депрессией оказались уязвимы перед коронавирусом

Москва, 18 августа. Международная группа ученых пришла к выводу, что нарушения психики повышают риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Как пишут «Известия», ученые сделали такой вывод, обследовав данные 50 тысяч жителей Великобритании с различными расстройствами, выявленными до начала пандемии. Как выяснилось, душевные болезни повышают риск заражения коронавирусом нового типа и ухудшают течение болезни. Особенно опасна в этом плане депрессия.

«Препандемические психические расстройства связаны с повышенным риском COVID-19 и особенно тяжелой формы, приводящей к смерти», — сообщают исследователи.

По версии ученых, психические болезни влияют на иммунитет, поэтому пациенты переносят вирусные заболевания тяжелее. Помимо этого, у них отмечается «неоптимальное поведение» и неспособность выбирать стратегию, смягчающую последствия заражения. Психически нездоровым людям труднее выполнять предписания эпидемиологов — соблюдать социальную дистанцию, носить маски, выполнять дезинфекцию. Помимо тех, кто испытывает тревогу и депрессию, в группе риска — курильщики и люди с лишним весом.

«Выявлено, что люди с допандемическими психическими расстройствами чаще всего входят и в группы риска при COVID-19, обозначенные Всемирной организацией здравоохранения: это курильщики (63,9%) и лица с более высоким индексом массы тела (31,8%). Также велика доля тех, кто имеет тяжелые сопутствующие болезни, включая хронические заболевания сердца, сахарный диабет, хронические легочные заболевания, заболевания почек и астму», — рассказала врач-инфекционист Елена Белова.

Специалисты в период пандемии рекомендуют уделять больше внимания людям с психическими заболеваниями и осложнениями, склонным к излишней тревожности, пребывающим в депрессивном состоянии. Остальным следует сохранять здравый смысл.