Москва, 18 августа. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева «поблагодарила» коронавирус нового типа за избирательность в отношении детей.

В своем Instagram она заявила, что «благодарна» коронавирусу из-за того, что им редко заражаются дети, а смертность среди несовершеннолетних очень низкая.

«Он щадит детей, за это ему поклон в ноги и огромная благодарность», — заявила Малышева, отметив, что в ее семье есть маленькие дети.

Телеведущая добавила, что «обнадеживающая статистика» по заболеваемости COVID-19 дает ей и ее родным «дышать относительно спокойно».

Малышева напомнила подписчикам, что врачи до сих пор не знают точно, чем именно можно лечить людей от коронавирусной инфекции. По ее словам, оптимизм внушает лишь низкая вероятность заражения среди младшего поколения. Она отметила, что медики сходятся во мнении, называя коронавирус нового типа «совершенно необычным», поскольку средний возраст умерших от осложнений на фоне заражения — 79,5 года, а дети практически не страдают от него.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 21,77 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 776 819 человек, более 13,725 миллиона заразившихся выздоровели.