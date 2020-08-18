Цепкало извинился перед украинскими радикалами за слова о войне в Донбассе

Киев, 18 августа. Валерию Цепкало, который ранее был не допущен к президентским выборам в Белоруссии, пришлось извиняться перед украинскими националистами за слова о гражданской войне в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Белорусского оппозиционера Валерия Цепкало «прессанули» некие люди на улице в Киеве. Они предъявили ему претензии, что он назвал войну на Донбассе гражданской. Цепкало в ответ сказал, что он не разбирается в этом вопросе, и извинился», — отмечается в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе Цепкало в эфире «Четвертого канала» назвал войну в Донбассе гражданской, «где воюют граждане одной и той же страны».

Ранее сообщалось, что Валерий Цепкало намерен в ближайшее время перебраться в Польшу. Об этом заявили в пресс-службе штаба политика.

Также недавно стало известно, Цепкало был объявлен в международный розыск, в том числе и на территории России. Его обвиняют в получении взятки в Белоруссии, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Отмечалось, что Цепкало планирует провести онлайн-встречу с американскими политиками и инициировать слушания в Конгрессе США по ситуации в Белоруссии. По его словам, закрытая встреча состоится 18 августа. Он подчеркнул, что Белоруссия «должна быть демократическим государством».