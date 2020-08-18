Судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Москва, 18 августа. Штрафные санкции против вымогателей просроченных банковских долгов могут быть увеличены вдвое. С таким предложением выступили в правительстве, подчеркнув, что эта мера позволит защитить граждан.

Кроме того, предполагается увеличить ответственность для самих кредитных организаций, а также поднять штрафы за неправомерную деятельность. Для наведения порядка в этой сфере, Федеральная служба судебных приставов может получить дополнительные полномочия. Соответствующий закон будет рассмотрен в ходе осенней сессии.

До 2016 года поведение коллекторов почти не ограничивалось законами, что позволяло им поступать с должниками практически как угодно. Однако после принятия закона, определяющего правила удержания просроченной задолженности, ситуация изменилась, пишет «Парламентская газета».

После этого осталось разобраться только с «черными коллекторами», которые ведут свою деятельность вне рамок соответствующего законодательства. В правительстве предложили штрафовать за нарушения должностных лиц коллекторских агентств на сумму от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до года. Кроме того, штраф может быть наложен и на сами юрлица – до полумиллиона рублей. Если же речь идет о незаконном взимании долга коллектором, который не был включен в госреестр, сумма административного штрафа возрастает до 500 тысяч рублей. Кроме того, судебные приставы получат возможность штрафовать должностных лиц на сумму до миллиона рублей, а юридических лиц – до двух миллионов.