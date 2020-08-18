Микроавтобус протаранил трактор под Псковом, есть жертвы

Псков, 18 августа. В Псковской области микроавтобус столкнулся с трактором, погибли два человека. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Отмечается, что ДТП произошло в населенном пункте Переслегино Великолукского района. По предварительной информации погибли две женщины. На месте происшествия работают следователи, число пострадавших уточняется.

«До остановки оставался 1 км. Водитель автобуса со стажем работы 40 лет попытался уйти от столкновения и выкрутил руль в сторону», — сообщает «Псковское агентство информации».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Все пять пассажиров легкового авто — трое мужчин и две женщины — погибли на месте.