Украинских депутатов закидали яйцами в Николаеве, появилось видео

Николаев, 18 августа. Депутатов городского и областного советов украинского Николаева от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) забросали сырыми яйцами. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Инцидент произошел в холле Николаевской облгосадминистрации, где проводился брифинг. В ходе этого мероприятия представители ОПЗЖ выступили с заявлением, в котором потребовали от Киева провести местные выборы на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

«Мы собрали более 5 тысяч подписей за проведение выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса, которые отменила ЦИК из соображений безопасности. Эти подписи мы направим президенту Украины Владимиру Зеленскому и в ЦИК», — заявили представители партии.

По словам депутатов ОПЗЖ, они обратились к председателю облсовета Виктории Москаленко и Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу, потребовав провести внеочередную сессию для соответствующего обращения к ЦИК и президенту Украины.

«Когда брифинг уже заканчивался, несколько молодых людей, которые были здесь, бросили в спикеров несколько сырых яиц. После этого последние быстро пошли на выход, на ходу подзывая охрану. Обошлось без дальнейших столкновений», — сообщили в ОПЗЖ.

Отмечается, что нападавший был задержан. На него был составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство.

Ранее ФАН приводил мнение политического эксперта и генерального директора агентства «Интерфакс-Украина» Александра Мартыненко. По его словам, местные выборы, которые осенью пройдут на Украине, могут грозить Киеву серьезными последствиями, а также стать следствием для будущего распада страны на несколько частей.