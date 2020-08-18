Хиллари Клинтон обвинила Россию в попытке «переизбрания Трампа»

Вашингтон, 18 августа. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Россия якобы пытается помочь переизбраться действующему президенту США Дональду Трампу. Соответствующее заявление она сделала в ходе видеосеминара «Атлантического совета».

«Нам придется иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других государств», — сказала Клинтон.

По ее словам, необходимо «окончательно решить этот вопрос, а не позволять ему развиваться».

«Согласно последнему докладу разведывательного сообщества, Россия вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему избраться», — говорит бывший кандидат в президенты США.

По мнению Клинтон, одной из тактик Москвы в ходе выборов президента США в 2016 году якобы была поддержка расовых противоречий в стране.

«Россия всегда пыталась высветить расовую борьбу и неравенство в США», — резюмировала Клинтон.

При этом Клинтон не привела каких-либо доказательств в пользу своего заявления.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию во вмешательстве в выборы в США, назвав возможной государственной изменой слежку администрацией экс-президента США Барака Обамы за его предвыборным штабом в 2016 году. До этого Дональд Трамп допустил перенос президентских выборов в США.