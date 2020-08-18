Москва, 17 августа. Поклонники певицы Наташи Королевой сразу после выхода ее знаменитой песни «Маленькая страна» заподозрили, что у композиции может быть пошлый подтекст. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Из-за определенной репутации остального репертуара певицы, поклонники предположили, что и у «Маленькой страны» есть сексуальный подтекст. Так, в 1995-м году Королева выпустила песню «Палочка-выручалочка», после которой за ней закрепилась репутация «самой пошлой певицы страны». Некоторые ее поклонники предположили, что песня посвящена пенису ее мужа Игоря Николаева. Поэтому когда вышла «Маленькая страна», фанаты заподозрили, что и она является пошлым намеком.

Также в фильме отметили, что в клипе на «Маленькую страну» есть «пасхалка». В волшебной книге, которую открывает Королева, указаны названия популярных тогда русских рок-групп, включая «Наутилус», «Пикник» и «ДДТ».

Напомним, что ранее ФАН рассказывал, как в 16 лет Наташа Королева в рамках программы обмена Peace Child поехала в Америку. В составе делегации от СССР будущая звезда пела в рок-опере. Королеву заметили и пригласили к себе на учебу представители университета Рочестера. Но начинающая певица не воспользовалась уникальным шансом. От карьеры за океаном девушка отказалась ради контракта с Игорем Николаевым. Позже они поженились и состояли в браке до 2001 года.