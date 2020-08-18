В Германии опровергли заявление Лукашенко о разговоре с Меркель

Берлин, 18 августа. Правительство Германии опровергло информацию о переговорах между канцлером Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Reuters.

Как отмечает представитель правительства ФРГ, Меркель не проводила никаких телефонных бесед с Лукашенко с 9 августа, когда в Белоруссии состоялись президентские выборы. До этого Лукашенко заявил, что провел телефонные переговоры с канцлером Германии вечером 16 августа. Он отметил, что теперь ему известно, кого сформировала для переговоров оппозиция.

5 августа кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила Ангелу Меркель о помощи, немецкое правительство провело с ней переговоры. Меркель тогда потребовала немедленно отпустить задержанных в Белоруссии демонстрантов.

Как ранее рассказали «Известиям» в Европарламенте, в ЕС не намерены соглашаться с итогами президентских выборов в Белоруссии. Без уступок протестующим Александру Лукашенко грозит международное непризнание. ЕС призвал Минск провести новые выборы, на которых бы присутствовали независимые международные наблюдатели. Лукашенко допустил возможность перевыборов, но лишь после принятия новой конституции.

Также сообщалось, что Лукашенко в ходе визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что следующий президент Белоруссии не продержится на своем посту более трех лет.