Трамп пошутил над Обамой и Байденом

Вашингтон, 17 августа. Президент США Дональд Трамп, известный своей привычкой давать прозвища политическим оппонентам, предложил называть своего предшественника Барака Обаму и работавшего с ним вице-президента Джо Байдена одним именем.

Во время недавнего выступления в Миннесоте Трамп в очередной раз подверг критике экономическую политику Обамы. По мнению нынешнего президента, политика его предшественника не соответствовала интересам рядовых американских рабочих.

«Это были Обама и Байден. «Обайден», как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени», — заявил Трамп.

До этого Трамп регулярно называл Байдена «Сонным Джо».

Напомним, представитель Демократической партии США Джо Байден является основным соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся осенью.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп за последние несколько месяцев заметно сократил отставание от Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты ряда социологических опросов. Экспертов считают, что причины роста рейтинга американского лидера кроются в окончании протестов и восстановлении экономики после пандемии. По мнению аналитиков, у Трампа есть «ощутимые шансы на победу», передает RT.