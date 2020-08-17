В России начались выплаты нового пособия на детей от государства

Москва, 17 августа. Россияне с середины августа смогут получать еще одно денежное пособие от государства. Речь идет о выделении средств из резервного фонда на выплату детских пособий.

Общая сумма выделенных из резервного фонда средств составила 18,4 миллиарда рублей. Их получат министерство труда и социальной защиты для перечисления выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Изначально пособие должны были выплачивать власти регионов, однако они заявили, что им не хватает средств. Поэтому, после жалоб родителей, не получивших выплату своевременно, власти приняли решение выделить регионам дополнительные средства. Эти деньги пойдут непосредственно в бюджеты регионов. Ожидается, что уже после 17 августа положенную сумму смогут получить не менее 718 тысяч детей по всей России.

Размер выплаты составит половину от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Средний показатель по России составляет 11 тысяч рублей. В Москве он равен 15 225, и это означает, что столичные семьи смогут получить 7600 рублей, пишет Primpress.ru.

Многие россияне этой весной потеряли рабочие места из-за пандемии коронавируса. Путин говорил, что наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля был отмечен в Тюменской, Калининградской и Вологодской областях, а также Чувашии и Бурятии. Наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения фиксировалась в Тыве, Кабардино-Балкарии, Республике Алтай и Бурятии.

Президент России Владимир Путин назвал рост занятости системным условием для стабилизации рынка труда. Добиться ее, по словам главы государства, можно за счет перезапуска предприятий, возвращения в нормальный ритм работы сферы услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса и так далее.