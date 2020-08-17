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Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 17 августа. Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число скончавшихся достигло 4 677 человек. Днем ранее сообщалось о 10 умерших пациентах в Москве.

Также сообщалось, что количество пациентов с COVID-19 в Москве не увеличивается, за последние сутки было выявлено всего 690 случаев заболевания. Отмечается, что за минувшую неделю число инфицированных сократилось на 26,6% по сравнению с июльскими показателями.

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