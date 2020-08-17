Лукашенко опасается превращения Белоруссии в «санитарный кордон» против РФ

Минск, 17 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты могут превратить страну в «санитарный кордон» против России. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Поставят еще (белорусов. — Прим. ФАН) в ланцуг (цепь. — Прим. ФАН) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом», — говорит Лукашенко.

Он отметил, что фактически этот кордон будет направлен против России. Президент Белоруссии подчеркнул, что Москва может отреагировать на подобный шаг, и ему бы этого очень не хотелось.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работниками МЗКТ. В своей речи он отметил, что не намерен проводить перевыборы президента, несмотря на требования протестующих. Он назвал незначительной численность бастующих и заявил о работе над изменением конституции в сфере распределения властных полномочий, передает RT.

Также Лукашенко сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, она предложила ему «поговорить». Комментируя этот звонок, белорусский президент указал, что его не следует «наклонять ни с Запада, ни с Востока».