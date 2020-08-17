Сенатор оценил возможность выплат на детей от 3 до 16 лет в августе

Москва, 17 августа. Госдума предложила правительству в третий раз произвести выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3-х до 16-ти лет. Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Пятым каналом рассказал, при каких условиях будет утверждена третья волны выплат.

Сенатор отметил, что подобные предложения Госдумы действительно идут во благо, однако они должны сопровождаться реальными финансовыми возможностями.

«К большому сожалению, мы сейчас не можем принять законодательных решений по этому поводу, чтобы выделить деньги в федеральном бюджете. Для этого требуется соответствующее решение правительства», — комментирует Рязанский.

Сенатор говорит, что две предыдущие выплаты обошлись государству в 18 млрд рублей, а на августовские потребуется еще около 10 млрд. Он отмечает, что если президент примет положительное решение в вопросе о выплатах, то семьи будут обеспечены пособиями за счет ресурсов, которыми обладает правительство.

«До тех пор пока эти добрые пожелания не оформлены в качестве решения исполнительной власти, все это благие пожелания, к большому сожалению», — говорит Валерий Рязанский.

При этом он подчеркнул, что Совет Федерации готов поддержать соответствующую инициативу Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов завил, что вопросу социальной поддержки нуждающимся россиянам всегда уделяется пристальное внимание, именно благодаря этому стали возможны выплаты семьям с детьми во время пандемии. Он подчеркнул, что финансовая подушка безопасности была сформирована в России еще задолго до пандемии коронавируса.