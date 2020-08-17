«Умершая» пациентка внезапно ожила в морге в Курской области

Курск, 17 августа. Руководство Курской области начало проверку после появления информации о пациентке, которая очнулась в морге после того, как в районной больнице констатировали ее смерть. Об этом сообщает Telegram-канал администрации региона.

«Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице», — сообщают местные власти областные власти.

Согласно информации обладминистрации, пациентка сейчас находится в Курской областной клинической больнице.

Кроме того, в комитете здравоохранения Курской области прокомментировали инцидент с мужчиной, который поступил в Суджанскую центральную райбольницу с 70-процентными ожогами тела. По предварительным данным, его в качестве лечения поливали холодной водой. Несколько дней спустя он скончался.

«Об этих случаях комитету здравоохранения известно. По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные», — заявила первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.

По ее словам, подобные случаи недопустимы. В ближайшее время будут получены экспертные заключения, на основании которых будут сделаны выводы.