Подруга рассказала о проблемах со здоровьем у Легкоступовой

Москва, 17 августа. Композитор Ирина Грибулина заявила, что певица Валентина Легкоступова не переносила алкоголь.

14 августа певица Валентина Легкоступова скончалась в больнице, где она пребывала несколько дней в коме. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию.

Юрий Фирсов стал гостем ток-шоу «Прямой эфир», в ходе которого рассказал, что родители певицы просили его не позволять Валентине употреблять алкоголь. Фирсов признался, что дал слабину и разрешил Легкоступовой выпить.

В свою Ирина Грибулина напомнила, что у Валентины было повышенное давление, поэтому употребление алкоголя ей было противопоказано категорически.

«Почему вы позволяли Вале пить? Я с Валей дружу с 1987 года! У нее было повышенное давление, об этом знали все, она была гипертоником. Я Валю никогда не видела пьяной, даже выпившей. Дело в том, что на Валю очень плохо действовал алкоголь. У нее поднималось давление, она могла упасть», — сказала Грибулина.

Стоит отметить, что дата похорон певицы до сих пор не назначена. Дочь певицы надеется, что с ее мамой смогут проститься поклонники. А Фирсов признался, что артистка при жизни просила кремировать ее тело и развеять прах над Тенерифом.