Испанский эпидемиолог оговорился и назвал Россию СССР

Мадрид, 17 августа. Глава Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон перепутал Россию и СССР.

Симон принял участие в пресс-конференции, которая была посвящена проблеме распространения коронавирусной инфекции на территории Испании. Журналисты задали Симону вопрос о разработке вакцины против коронавируса.

«На уровне ЕС ведется оценка других вакцин, одни производятся в Европе, другие — в США, и, конечно, та, что производится в Советском Союзе», — сказал эпидемиолог.

Позднее Симон вновь оговорился, комментируя «испытания советского» препарата.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 21,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 774 тысячи человек. На территории Испании выявлено более 359 тысяч случаев, более 28 тысяч человек умерли.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.