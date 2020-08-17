Стала известна средняя зарплата московских учителей

Москва, 17 августа. Департамент образования и науки Москвы опроверг сообщения о низкой зарплате учителей в столице, сообщает РИА Новости. По данным ведомства, их средняя зарплата составляет более 116 тыс. рублей.

Ранее в Сети появились данные аналитического центра «Авито Работа». Согласно этим данным, средняя зарплата учителей в России составила около 31 тыс. рублей по итогам II-го квартала текущего года. Средняя зарплата учителей в Москве составила 51,6 тыс. рублей.

Пресс-служба московского департамента образования и науки отмечает, что данная информация не соответствует действительности.

«В соответствии с официальными данными Росстата, средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тыс. рублей», — сообщили в департаменте.

Там подчеркнули, что зарплата учителей включает в себя оклад, стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, а также разовые премии по результатам работы в текущем учебном году.

«Кроме этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тыс. рублей при наполняемости класса в 25 человек», — информируют в пресс-службе.

Также в департаменте добавили, что учителя, использующие онлайн-платформу «Московская электронная школа» (МЭШ), дополнительно получают 10 тыс. рублей в месяц. Авторы наиболее востребованных материалов на МЭШ могут претендовать на получение грантов в размере до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российским учителям могут начать рассчитывать зарплату по новой системе. Планируется, что проект новой отраслевой системы оплаты труда в сфере образования будет готов к 1 ноября. По словам заместителя главы Минпросвещения РФ Виктора Басюка, проект будет полностью согласован в правительстве.