Лукашенко рассказал о телефонной беседе с Меркель

Минск, 17 августа. Канцер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, она предложила ему «поговорить». Об этом белорусский президент рассказал во время общения с коллективом МЗКТ в понедельник в Минске.

«Я знаю, кого они (оппозиция. – Прим. ФАН) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». [Президент Литвы Гитанас] Неуседа там и прочие», — заявил Лукашенко.

Комментируя этот звонок, белорусский президент указал, что его не следует «наклонять ни с Запада, ни с Востока».

Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию в стране, заявил, что действующая власть удержит ситуацию в Белоруссии и никому не отдаст страну. Он отметил, что за границей уже создают «какое-то правительство». Он рекомендовал желающим «помочь» таким образом навести порядок у себя.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. Силовики были вынуждены разгонять граждан с использованием спецсредств. В Европарламенте сообщили, что могут ввести санкции против Белоруссии.