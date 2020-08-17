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Лукашенко рассказал, что ждет следующего президента Белоруссии

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Лукашенко рассказал, что ждет следующего президента БелоруссииМинск, 17 августа. Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что следующий президент Белоруссии не продержится на своем посту более трех лет. Об этом он заявил в ходе визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

«Политику хотите? Пожалуйста! Я не против. Но закон толпы... Пожалуйста, идите. Но там президент не будет вас гладить по плечу. Если я уйду, вы и следующему будете кричать «Уходи!». И рано — через 2-3 года», — сказал Лукашенко в ходе общения с рабочими.

Белорусский лидер призвал сотрудников МЗКТ задуматься о будущем страны, а также предупредил об ответственности за противоправные действия.

«Если вы переступите рубеж, если вывалите на улицы — ответите», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции, участники которых требовали пересмотра результатов выборов. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.

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