Войска НАТО сосредоточились у границ Белоруссии

В разговоре глав России и Белоруссии Владимир Путин заверил Александра Лукашенко о готовности оказать поддержку в случае появления внешних угроз военного характера в условиях беспрецедентного давления извне на Белоруссию в период гражданских беспорядков, нагнетаемых после проведения кампании по выборам президента страны.

Сложно себе представить, чтобы основные акторы политического давления на Республику Беларусь не участвовали в привязке даты широкомасштабных учений войск НАТО Defender Europe 2020 к выборной кампании в Белоруссии. Мировая история знает немало случаев, когда «учения» планировались и проводились в непосредственной близости от объектов последующего вмешательства – когда войска, участвующие в маневрах, вдруг превращались в инструмент агрессии в отношении соседнего государства. Судя по тому, что происходит у границ Белоруссии, можно говорить о том, что именно подобный сценарий разворачивает НАТО. Для агрессии не хватает только одного – просьбы «законно избранного» (по мнению тех, кто готов ввести войска НАТО в Белоруссию) президента о вводе «миротворческого контингента» для «нейтрализации беспорядков». И в данном случае я не нагнетаю истерию, а всего лишь констатирую исторический опыт, который нельзя исключать в сложившейся ситуации.

Учения Defender Europe 2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции начались в урезанном варианте, но даже тех войск, которые в настоящее время сосредоточены в Польше у границ с Белоруссией, достаточно для осуществления вышеописанного сценария. По крайней мере, для его начала, с последующим наращиванием сил и средств за счет переброски войск из других стран. Даже по официальным данным в учениях Defender Europe 2020 на территории Польши с 14 июля по 22 августа принимают участие американские 1-я танковая бригада «Iron Horse» 1-й кавалерийской дивизии, 2-я танковая бригада «Spartans» 3-й пехотной дивизии, 12-я и 101-я бригады армейской авиации (101-я бригада армейской авиации прибыла в Европу за день до начала учений), 16-я бригада поддержки, 30-я медицинская бригада и 18-я бригада военной полиции. Со стороны Польши в учениях задействованы подразделения 11-й бронекавалерийской дивизии «Любуская» из города Жагань.

Также стоит напомнить, что в Польше формируется новая, 18-я механизированная дивизия, которая будет размещена на белорусском и украинском операционных направлениях. Для чего? Вопрос следует адресовать западным политикам, которые, впрочем, ничего, кроме хорошо заученной фразы о «российской угрозе», сказать не могут. Однако, известно, что в Белоруссии в настоящее время нет боевых подразделений российских войск, тогда как Польша буквально наводнена американскими войсками. Парадокс?

Основная масса американских войск прибыла в Польшу из Германии, и по договору об укреплении военного сотрудничества между сторонами, который на днях подписали госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащяк, американский воинский контингент, переброшенный из Германии, останется в Польше. В самой Польше начато переоборудование международного аэропорта Вроцлав-Страховице под перегрузочную базу ВВС США, способную обслуживать транспортные самолеты С-5 Galaxy и принимать огромное количество войск, которые могут быть переброшены с континентальной части США.

Ситуация, когда в непосредственной близости от границы происходит бряцание оружием со стороны внушительного (и враждебно настроенного) воинского контингента НАТО, не может не беспокоить главу Белоруссии, являющегося главнокомандующим национальных вооруженных сил. В соответствии с ранее подписанным договором о создании Союзного государства, Республика Беларусь и Российская Федерация согласовывают внешнюю политику в области обороны, обеспечивают безопасность союзного государства, обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства.

В соответствии с Договором о коллективной безопасности (ОДКБ), который был подписан между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, независимость, территориальная целостность и суверенитет стран-участниц договора поддерживается коллективно, для чего в структуре ОДКБ в 2009 году были созданы Коллективные силы оперативного реагирования – КСОР. Данное объединение национальных частей и соединений постоянной готовности предназначено для защиты стран-участниц от внешней военной агрессии, а, следовательно, могут быть переброшены для отражения такой агрессии в любую страну-участницу ОДКБ – на законных основаниях.

Собственно поэтому некие структуры, называющие себя «оппозицией», в своей «первоочередной программе» прописывают выход Белоруссии из договоров о Союзном государстве и коллективной безопасности. А в это же время, руководствуясь полученными данными, Александр Лукашенко перевел в повышенную готовность войска противовоздушной обороны, которые, как известно, имеют элементы включения в единую систему противовоздушной обороны с Россией. Ответ Владимира Путина о предрасположенности ранее достигнутым договоренностям по линии коллективной безопасности и готовности в полном объеме исполнить свои союзные обязательства должен остудить «горячие головы», мечтающие увидеть «Абрамсы» на улицах Минска.

Как штрих к ситуации: Западный военный округ на днях провел внеплановые демонстративные учения 152-й ракетной бригады 11-го армейского корпуса, дислоцированной в Калининградской области. На официальном сайте Минобороны появился целый фотоальбом с данных учений. Судя по предоставленным фотографиям, некоторые специалисты сделали вывод о том, что в учения ракетчиков были вовлечены специалисты ядерного обеспечения, что косвенно может говорить об отработке «совместных задач». И если это верно, то потенциальному агрессору подан ясный сигнал об ответе, который может быть обрушен на группировки вражеских войск в случае нарушения ими территориальной целостности страны – участницы ОДКБ.