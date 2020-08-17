Вертолеты ВС США обстреляли пост ВС Сирии в провинции Хасака

Дамаск, 17 августа. Вертолеты ВС США обстреляли пост вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Телль-Дахаб в провинции Хасака, сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), контр-адмирал Александр Щербицкий.

«По информации сирийской стороны, в 9.45 17 августа вертолеты ВС США подвергли обстрелу пост вооруженных сил САР в районе населенного пункта Тель-Дахаб провинции Хасака», — информирует глава ЦПВС.

Согласно данным ЦПВС, в результате атаки ВС США погиб один сирийский военнослужащий, двое получили ранения.

Недавно стало известно о переброске очередного американского конвоя из Ирака в сирийскую Хасаку. Отмечается, что колонна американской военной техники пересекла границу с Ираком через пограничный переход «Аль-Валид» и направилась в сторону военных баз США.