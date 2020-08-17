В США призвали Россию «держаться подальше» от ситуации в Белоруссии

Вашингтон, 17 августа. Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа предупредил, чтобы Россия не вмешивалась в ситуацию в Белоруссии, передает Reuters.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что Москве следует держаться подальше от конфликта, который назревает в Минске. Он заявил, что Россия должна «уважать суверенитет Белоруссии и право ее граждан избирать своих лидеров». Американский чиновник подчеркнул, что большое количество мирных протестующих демонстрирует, что белорусские власти больше не могут игнорировать призывы к демократии.

«Разделение власти все еще не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов», — констатировал чиновник.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Польшу заявил, что выборы в Белоруссии не были честными. Глава Госдепа призвал белорусские власти вступить в переговоры с протестующими. Данную риторику со стороны Запада эксперты расценивают как попытку прямого вмешательства в дела суверенного государства, передает RT.

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной. Это первый комментарий главы Белого дома по поводу ситуации в Минске.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК республики, победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов. Однако после выборов страну захлестнули акции протеста.