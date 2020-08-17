Таролог рассказала, как сложится судьба вдовца Легкоступовой

Москва, 17 августа. Известный таролог Марианна Абравитова предсказала судьбу Юрию Фирсову, мужу скончавшейся певица Валентины Легкоступовой. По ее мнению, мужчина найдет себе новую женщину.

«Он — парная особь, ему невозможно быть одному, и тоска по Валентине выльется в знакомство с новыми женщинами, которые захотят его пожалеть и пригреть. Но, конечно, он будет искать себе такую же», — пояснила таролог в беседе с «Пятым каналом».

При этом она видит, что у Фирсова будет не одна женщина — сначала яхтсмен закрутит роман с одной особой, затем с другой.

По мнению таролога, с Легкоступовой у него был кармический союз — они «отработали какую-то совместную программу».

Абравитова также высказалась на тему причастности супруга к смерти артистки. Ведь после гибели певицы ее родственники возложили вину на Фирсова за ее кончину, поскольку супруг был рядом с травмированной женой. Мужчина утверждал, что звезда оступилась в ванной, неудачно упала на пол и не сразу обратилась за медицинской помощью.

Родные исполнительницы не хотят делить наследство с Фирсовым, поскольку считают, что он связан с полученными певицей травмами. Таролог считает, что «некоторую долю вины [Фирсова] в общем-то найдут, хотя здесь очень размытая будет тема». При этом уголовного преследования не будет.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Перед смертью женщина получила серьезную травму и была доставлена в больницу. Певицу подключили к аппарату ИВЛ, а затем она впала в кому.