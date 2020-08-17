Глава британской делегации в ПАСЕ призвал бояться Россию, а не Китай

Лондон, 17 августа. Глава делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл заявил, что Лондон «потерял бдительность» в том, что касается угрозы со стороны России. В интервью Daily Express он заявил, что «реальную угрозу» для Запада представляет именно Москва, а не Пекин.

«Я убежден, что им нет места в ПАСЕ, пока они вторгаются на территории других стран — членов и «окуппируют» их», — заявил Роджер Гейл, упомянув Крым.

По его словам, они вместе с лидером британских консерваторов в ПАСЕ пытались не допустить возвращения России в ассамблею без ограничений, потому что Москва якобы «играет не по правилам». Гейл заявил, что в Лондоне «потеряли бдительность», когда на фоне пандемии начали видеть угрозу в Китае и забыли про Россию.

«Реальная угроза — Россия, а не Китай, не заблуждайтесь на этот счет. Мы говорим о новом Советском Союзе», — говорит Роджер Гейл.

Также глава делегации Великобритании в ПАСЕ вспомнил про предвыборный ролик 1984-го года президента США Рональда Рейгана, который предупреждал о советской угрозе.

«У него был предвыборный ролик, гласящий, что в лесу живет медведь. Люди говорили, что он паникер. Но в лесу все еще живет медведь», — заявил Гейл, применив содержание ролика к современным реалиям.

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ и вице-спикер Госдумы Петр Толстой отмечал, что положение о верховенстве Конституции РФ над международными договорами позволяет России не признавать требование резолюции ПАСЕ вернуть Крым Украине. Он подчеркнул, что в поправках к Конституции указана неделимость российских территорий.