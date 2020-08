Хоккеист Малкин перенес серьезную операцию в США

Питтсбург, 17 августа. Евгению Малкину прооперировали локоть левой руки в госпитале Питтсбурга. Следующий месяц Джино будет восстанавливаться после хирургического вмешательства.

Об операции лидера клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сообщили в Twitter-аккаунте команды. Также отмечается, что операция прошла успешно. Однако о том, когда хоккеистом было получено повреждение информация не раскрывается.

Evgeni Malkin underwent successful left elbow surgery.



The surgery was performed at UPMC Presbyterian Hospital by team physician, Dr. Dharmesh Vyas, and Dr. John Fowler of UPMC Shoulder and Elbow Orthopedic Surgery.



The expected recovery time for Malkin is 3-4 weeks. pic.twitter.com/TvPRvfCRdC