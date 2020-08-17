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Хоккеист Малкин перенес серьезную операцию в США

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Хоккеист Малкин перенес серьезную операцию в США

Питтсбург, 17 августа. Евгению Малкину прооперировали локоть левой руки в госпитале Питтсбурга. Следующий месяц Джино будет восстанавливаться после хирургического вмешательства.

Об операции лидера клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сообщили в Twitter-аккаунте команды. Также отмечается, что операция прошла успешно. Однако о том, когда хоккеистом было получено повреждение информация не раскрывается.

Российский форвард не сыграет в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. «Пингвины», считавшиеся одним из фаворитов плей-офф, вылетели из розыгрыша, уступив в квалификационном раунде «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:3.

В розыгрыше плей-офф Малкин сыграл 4 матча и отметился только одной голевой передачей. В регулярном сезоне российский центрфорвард провел 55 игр, набрав 74 очка (25 голов, 49 результативных передач). О причинах неудачного выступления «пингвинов» ранее рассказал хоккейный функционер Андрей Бельмач.

Источник: Лента.ру
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