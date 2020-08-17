Хоккеист Малкин перенес серьезную операцию в США

Питтсбург, 17 августа. Евгению Малкину прооперировали локоть левой руки в госпитале Питтсбурга. Следующий месяц Джино будет восстанавливаться после хирургического вмешательства.

Об операции лидера клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сообщили в Twitter-аккаунте команды. Также отмечается, что операция прошла успешно. Однако о том, когда хоккеистом было получено повреждение информация не раскрывается.

Evgeni Malkin underwent successful left elbow surgery.



The surgery was performed at UPMC Presbyterian Hospital by team physician, Dr. Dharmesh Vyas, and Dr. John Fowler of UPMC Shoulder and Elbow Orthopedic Surgery.



The expected recovery time for Malkin is 3-4 weeks. pic.twitter.com/TvPRvfCRdC — Pittsburgh Penguins (@penguins) August 17, 2020

Российский форвард не сыграет в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. «Пингвины», считавшиеся одним из фаворитов плей-офф, вылетели из розыгрыша, уступив в квалификационном раунде «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:3.

В розыгрыше плей-офф Малкин сыграл 4 матча и отметился только одной голевой передачей. В регулярном сезоне российский центрфорвард провел 55 игр, набрав 74 очка (25 голов, 49 результативных передач). О причинах неудачного выступления «пингвинов» ранее рассказал хоккейный функционер Андрей Бельмач.