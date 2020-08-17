Российские туристы начали отказываться от поездок в Белоруссию

Москва, 17 августа. Российские туристы начали отменять поездки в Белоруссию из-за нестабильной ситуации в республике. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Белоруссия была для туристов из России «островком спокойствия на выездном туристическом рынке», путешественники ценили это направление не только за отсутствие языкового барьера и рекреационные возможности, но и за безопасность, указала представитель АТОР. Сейчас же россияне отложили свои планы посетить Белоруссию, где с 9 августа проходят протестные акции.

«Туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров», — сказала Ломидзе.

Эксперты отметили, что спрос на поездки в Белоруссию в организованном сегменте просел более чем на 70%. При этом, по их словам, объемы бронирования в связи с закрытыми границами в этом году не были большими, пишет «ФедералПресс».

После президентских выборов в Белоруссии, уверенную победу на которых одержал Александр Лукашенко, начались акции протеста. Митингующие, начиная с 9 августа, ежедневно выходят на улицы. Глава государства, комментируя происходящее в стране, заявил, что в беспорядках заинтересованы силы извне.