Центробанк дал прогноз по достижению пика инфляции в России

Москва, 17 августа. Центробанк РФ ожидает пиковых значений годовой инфляции в России в период с февраля по март 2021 года. Об этом рассказал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Где-то феврале-марте должно быть (ускорение инфляции. — Прим. ФАН). В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%. Сейчас она 3,4%», — сообщил Заботкин.

Ранее сообщалось, что Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Центробанка до 4% в текущем году. Также Сбербанк ожидает увеличения ключевой ставки до 5% в 2021 году. Кроме того, банк понизил прогноз по инфляции до 3,5% в 2020 году.