Сюткин раскрыл имя четвертого наследника

Москва, 17 августа. Знаменитый российский певец Валерий Сюткин, который совсем недавно стал отцом уже в четвертый раз, поделился со своими подписчиками новыми подробностями о рождении сына. Он напомнил, что в начале августе его супруга Виола подарила ему еще одного наследника. 62-летний артист признался, что стал самым счастливым человеком на свете и готов открывать для себя новые космические краски жизни.

Ранее СМИ сообщили, что у Валерия Сюткина родился сын. Артист признался, что уже давно мечтал о втором ребенке с нынешней женой Виолой, однако долгое время пара не могла зачать малыша. В начале 2020 года стало известно, что супруга артиста все-таки смогла забеременеть. Ребенок появился на свет 9 августа в одной из частных клиник. По словам певца, роды прошли хорошо, а сын родился настоящим богатырем.

Сегодня же Валерий Сюткин поделился радостным событием и опубликовал в социальной сети первое семейное фото, где раскрыл имя своего четвертого наследника. Сына музыканта назвали редким, но запоминающимся именем Лео. На фото можно увидеть, как Сюткин сидит рядом со своей супругой, которая держит малыша на руках.

«Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!» — подписал Сюткин фотографию.

Стоит отметить, что у Валерия Сюткина уже есть двое взрослых детей от первых двух браков. В семье с Виолой Лео стал вторым ребенком — в далеком 1993 году у супругов родилась дочка Виола.

Ранее Сюткин поделился с подписчиками архивным снимком, на котором он выступает на сцене вместе с музыкантом Юрием Лозой. На снимке, сделанном около 35 лет назад, можно заметить, что у певца была необычная прическа.