Меркель заявила главе Литвы, что обсудит с Путиным ситуацию в Белоруссии

Вильнюс, 17 августа. Немецкий канцлер Ангела Меркель по телефону заявила президенту Литвы Гитанасу Науседу, что собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента.

Меркель рассказала, что Берлин в данный момент по дипломатическим каналам пытается связаться с белорусским лидером Александром Лукашенко для поиска выхода из сложившейся в Белоруссии ситуации.

«Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко, начались протестные акции. Глава государства убежден, что в беспорядках в республике заинтересованы внешние силы.