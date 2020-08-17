Соцсети шокированы смертельной вечеринкой на севере Кипра

Кирения, 17 августа. В северной части Кипра запретили вечеринки после смерти 4 человек от коронавируса. До этого момента в регионе игнорировались правила безопасности при проведении массовых мероприятий.

Во всех регионах Турции наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, об этом заявлял глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. Несмотря на это, власти подконтрольной Турции части Кипра разрешали проводить массовые мероприятия. Как пишет издание Haberturk, после одной из таких вечеринок стало известно о гибели 4 человек от COVID-19. Только после этого некоторые заведения сообщили о приостановке работы.

В соцсетях до этого появились фотографии вечеринок, на которой жители ТРСК массового игнорируют дистанцию. Мероприятие прошло в городе Кирения. Пользователи Сети раскритиковали участников вечеринки за халатное отношение к пандемии, прокомментировав: «Позор», «Танец с COVID-19».

После такой реакции власти ТРСК решили собраться и найти новое решение касательно массовых мероприятий и платформ проведения. Подобное наблюдается не только в отдельном регионе, но и во всей Турции. Депутат Народно-демократической партии (НДП) Адана Тюлай Хатимогуллары уверена, что власти страны скрывают реальные данные об эпидемии.

Власти страны ослабили меры предосторожности, возобновив авиасообщение с другими странами и разрешив массовые мероприятия. Эксперты турецкой торакальной ассоциации ранее опубликовали неутешительный прогноз по развитию ситуации. По словам специалистов, действия властей страны недостаточны. Это может привести к новой вспышке заболевания.