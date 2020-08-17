Прилавки детских магазинов буквально ломятся от обилия красочных игрушек. Поможем не утонуть в море конструкторов, кукол и плюшевых зверей и выбрать тот самый подарок, который будет радовать малыша и приносить пользу для его развития.

Друзья пригласили отпраздновать третий день рождения ребенка, но на все ваши вопросы о том, что можно ему подарить, уклончиво отвечают что-то вроде «у него все есть» или «сами еще не придумали». Знакомая ситуация, не правда ли? Несмотря на все многообразие выбора, покупка подарка для трехлетнего именинника — задача не из легких. Если еще год назад улыбчивый кроха был рад даже воздушному шарику, то сейчас у него уже появились свои предпочтения. Одни дети могут часами собирать конструктор, другие любят активные игры с мячом, третьим нравятся большие книги с красочными иллюстрациями. Кто-то фанатеет от Свинки Пеппы, в других семьях в особом почете Крокодил Гена и Чебурашка. Задачу дарителям осложняет и тот факт, что детские комнаты зачастую под завязку завалены игрушками и их юного владельца просто-напросто тяжело чем-то удивить. Прежде всего, при выборе подарка следует ориентироваться на возрастные особенности ребенка.

Психологические и поведенческие особенности, кризис трех лет

Многим родителям бывает трудно смириться с тем, что очаровательный младенец вдруг здорово повзрослел. Три года — это возраст, когда ребенок начинает ощущать себя личностью отдельной от матери и отца. Именно в этот период взрослые сталкиваются с таким неприятным, но практически неизбежным этапом взросления как кризис трех лет. Вчера еще такой милый и покладистый ангелочек буквально за один день превращается во вспыльчивого и плаксивого чертенка, который раздраженно топает ногами и истошно вопит, пытаясь получить желаемое. Часто трехлеткам свойственно стремление делать все наперекор родителям, даже если их требования в общем-то не противоречат желаниям. Главное — сказать свое веское «нет!» Самый младший член семьи ни с того ни с сего пытается подчинить своей воле всех остальных. Он упрямо гнет свою линию, будь то нежелание надевать куртку зимой или категорический отказ от обеда, когда очевидно хочется есть. Для этого возраста также характерно стремление к самостоятельности, которое иногда может становиться опасным. К примеру, если юному бунтарю взбредет в голову разогнаться на самокате или самостоятельно перейти через дорогу.

Психологи советуют с пониманием отнестись к столь разительным переменам в детском поведении. Чаще всего эмоциональные всплески связаны с возникающими в душе малыша противоречиями: с одной стороны, ему хочется все делать самому, а с другой — он чувствует острую потребность в поддержке старших. Специалисты говорят, что сейчас многое зависит от самих родителей, которым нужно постараться поменять свое отношение к малышу и понять, что он — не единое целое с ними, а отдельная полноправная личность. Важно соблюсти баланс и предоставить ровно столько свободы, чтобы она не перешла во вседозволенность. Задача взрослых — показать, насколько они ценят и уважают мнение своего ребенка и как сильно любят его.

В то же время, несмотря на некоторые неприятные моменты, три года — это удивительно интересный возраст. Многие крохи уже достаточно уверенно разговаривают и радуют окружающий своими рассуждениями. И пусть голова идет кругом от бесчисленных «почему», необходимо всячески поощрять детскую любознательность и желание узнавать новое. Маленькому человеку интересно, что происходит вокруг, как это устроено. Сейчас самое время начинать прививать любовь к учебе и всесторонне развивать малыша, поскольку его мозг впитывает информацию, подобно губке, а любая совместная с родителями деятельность приносит радость, будь то возня с тестом на кухне или изучение алфавита. Ребенок замечает все красивое и очень радуется, когда действия приносят результат.

Задумываясь над тем, что можно подарить ребенку на три года, необходимо учитывать не только его вкусы и предпочтения, но и ориентироваться на возрастные особенности, тогда подарок будет не только интересным, но и полезным. Предлагаем вашему вниманию идеи, которые можно взять на вооружение перед походом в магазин.

Товары для творчества

Три года — самое время заниматься лепкой, рисованием и другим творчеством. Такие занятия развивают мелкую моторику, тренируют усидчивость и воображение. Ребенок в этом возрасте уже умеет гордиться своими успехами. Из результатов его трудов можно организовать целую персональную выставку на стеллаже в детской, чтобы юный художник или скульптор демонстрировал свои творения гостям и родным. На прилавках представлено огромное количество разновидностей теста для лепки и пластилина от классического, знакомого нам с детства, до прыгающего и плавающего. К тому же в продаже имеются различные наборы форм, которые позволят малышу почувствовать себя в роли продавца мороженого, пиццмейкера или даже стоматолога, ставящего пломбы.

Отличным занятием в плохую погоду, когда нет возможности выйти на улицу, станет лепка из кинетического песка. Этот материал очень приятен на ощупь, податлив и способен принимать самые разные формы. При этом не рассыпается как обычный песок, что делает его пригодным для игр в квартире.

Вместо обычного создания рисунков красками, карандашами или мелками, интересно попробовать рисование светом на специальном планшете или рисование на воде красками эбру.

Подарки для развития

Современный мир немыслим без гаджетов и родители, даже сами того не желая, бывают вынуждены проводить немало времени за экраном ноутбука или смартфона. Трехлетки стремятся во всем подражать родителям и уж точно будут рады специальным детским телефонам, планшетам и компьютерам, которые, помимо своей похожести на взрослые приборы, обладают целым рядом интересных и полезных функций. С их помощью малыш познакомиться с животным миром, буквами и цифрами, научится ориентироваться в погодных явлениях и времени. Книга — подарок на все времена. Отдавайте предпочтение качественным изданиям с красивыми иллюстрациями и крупными буквами, которые станут украшением детской библиотеки. Возможно, именно с подаренных вами сказок начнется любовь малыша к чтению. Интерактивные обучающие плакаты в доступной форме расскажут о флоре и фауне, научат читать и считать или даже станут первой ступенью на пути к освоению иностранного языка. Магнитные доски с комплектом букв или цифр в доступной и увлекательной форме познакомят с азами чтения и арифметики. Конструкторы интересны большинству детей. К тому же они способствуют развитию фантазии, мелкой моторики и пространственного мышления. На рынке представлена масса вариантов: в виде роботов, сказочных замков, с героями любимых мультиков и представителями различных профессий. Узнайте, чем больше всего интересуется именинник, и беспроигрышный вариант подарка у вас в руках.

Что подарить активному ребенку на три года

Родители жалуются, что их непоседа полон энергии даже после нескольких часов прогулки? Возможно, перед вами будущий знаменитый спортсмен, значит лучшим презентом для него будут различные спортивные снаряды. Главное — адекватно оценить не только свой бюджет, но и размер жилплощади.

Счастливые обладатели дачных участков будут рады разместить на лужайке за домом детские футбольные ворота или баскетбольное кольцо. Внутри дома или просторной квартиры разместится шведская стенка с канатами и кольцами. Не забудьте про мат для безопасности! Активным малышам наверняка по душе придется самокат, беговел или велосипед в летний период. Зимой кстати будет снегокат. Если пространство позволяет, можно подарить детский боулинг с пластмассовыми кеглями.

Что подарить на три года девочке

Все вышеперечисленные подарки являются универсальными. Если же вам хочется сделать именно «девчачий» презент, то присмотритесь к следующим вариантам:

Музыкальная шкатулка для украшений. Маленькая модница с удовольствием будет складывать внутрь красочной коробочки свои первые сокровища. Бижутерия. В продаже полно кулончиков, браслетиков и колечек из безопасных материалов, которые понравятся малышке, ведь она сможет подбирать украшения к нарядам прямо как мама! Интерактивные игрушки. Девочка мечтает о собственном питомце, но родители по ряду причин не могут взять ответственность за четвероногого новосела? Выручат интерактивные котята, щенки и прочая милая живность, которая не требует выгула и дорогостоящего ухода. Кукла и аксессуары к ней. Игру в дочки-матери любят, пожалуй, все девочки. Современные модели умеют плакать, ходить на горшок, сосать соску, ползать, шевелят руками и вообще мало чем отличаются от настоящих младенцев. Если у именинницы уже есть любимая кукла, лишними никогда не будут комплект одежды, кроватка или коляска.

Что подарить на три года мальчику

Про спортинвентарь мы уже говорили, так что повторяться не будем.

Набор инструментов, дрель, шуруповерт или игрушечная копия бензопилы на батарейках — в общем, все, играя с чем малыш станет похож на обожаемого папу. Роботы и трансформеры всех мастей и форматов. Автотреки и гаражи с набором машинок приведут в восторг маленького автолюбителя.

От каких подарков на три года лучше воздержаться

Деньги и подарочные сертификаты. Вполне вероятно, что родители крохи не имеют ничего против конверта с приятным содержимым, но имейте в виду, что сам виновник торжества вряд ли запомнит и подарок, и самого дарителя. Если хотите действовать наверняка, просто спросите, что подарить заранее. Домашние животные. Ни в коем случае не делайте таких сюрпризов, если только об этом вас не попросили сами взрослые. Котята и щенки очень милы и нравятся детям, но, помимо положительных эмоций, это еще и огромная ответственность, которую придется нести родителям. Сладости. Все малыши любят сладкое, но учитывайте, что у многих на него аллергия. К тому же родители могут быть приверженцами здорового образа жизни и не давать ребенку сахар.

Выбор подарка трехгодовалому малышу — дело не самое простое, но радость в глазах ребенка станет лучшим вознаграждением за ваши старания.