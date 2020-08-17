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Задержаны три человека, которые готовили провокацию против Лукашенко

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Задержаны три человека, которые готовили провокацию против Лукашенко

Минск, 17 августа. Задержаны три координатора, готовившие провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) 17 августа. Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь, они «учили людей, что кричать».

«О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Все так и было, как в написанных методичках: несколько человек кричало «уходи», президент ответил», — сообщает Sputnik Беларусь.

В качестве доказательства власти опубликовали запись разговора между задержанными, в котором обсуждался сценарий встречи.

Ранее сообщалось, что Белорусский металлургический завод (БМЗ) вернулся к работе после приостановки из-за забастовки. В администрации БМЗ отметили, что доменные печи выведены в нормальный режим. Работа всех цехов ведется по графику.

Источник: Telegram
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