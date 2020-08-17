Погребинский рассказал, способна ли Тихановская возглавить Белоруссию

Киев, 17 августа. Известный украинский политический эксперт Михаил Погребинский прокомментировал заявление проигравшей на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской. В интервью информационному изданию «Взгляд» Погребинский предположил, что подобное видеообращение является свидетельством того, что перед белорусами выступает бедная «загнанная в угол женщина», которая не имеет представления о том, как стать «национальным лидером» страны.

Ранее Светлана Тихановская, которая набрала 10% голосов на президентских выборах в Белоруссии, опубликовала видеозапись с обращением к белорусам. В своей речи она заявила, что готова стать «национальным лидером» страны на время так называемого «переходного периода».

Погребинский, комментируя заявление Тихановской, обратил внимание на ее необычное поведение во время речи. Он заметил, что сразу несколько признаков указывают на то, что речь идет о «загнанной в угол женщине», которая попросту не может являться «национальным лидером».

«Но человек с такой антихаризмой не может быть лидером нации. То, что она говорила — это жалкий лепет бедной, загнанной в угол женщины без внутренней энергетики. Все это ужасно», — заявил Погребинский.

Политолог также заметил, что Тихановской попросту играют, поскольку создается впечатление, что ее речь произносится с такой интонацией, как будто она читает текст по бумажке. При этом подобные заявления направлены только на то, чтобы раскачать обстановку в Белоруссии «причем без далеко идущих планов».

Ранее член Общественной палаты РФ Мария Бутина прокомментировала заявление Светланы Тихановской. Бутина отметила, что лидер белорусской оппозиции является техническим персонажем, выполняющим задачу западных нанимателей.