Эксперт назвал главную особенность нового автомата от концерна «Калашников»

Москва, 17 августа. Представленный концерном «Калашников» новый автомат АК-19 свидетельствует о переориентации РФ на международный оружейный рынок. Об этом заявил главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.

Ранее концерн «Калашников» представил экспериментальный автомат АК-19. Новый автомат использует патрон стандарта НАТО калибром 5,56 миллиметра.

Дегтярев отметил, что АК-19 является усовершенствованной версией своего предшественника АК-12. Принципиальными особенностями нового автомата стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель. Однако главным отличием является использование патрона НАТО, передает «Экономика сегодня».

«Автомат АК-19 обозначит ориентацию Российской Федерации на международный оружейный рынок, чьи вооруженные формирования ориентированы на патрон НАТО по различным причинам», — пояснил он.

Стоит отметить, что автомат АК-12 был создан в рамках программы «Ратник» и является частью перспективного комплекса оснащения российских военных. АК-12 был принят на вооружение в конце 2018 года. На базе АК-12 создается оружие разного калибра и назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.