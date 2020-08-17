Легендарный бизнесмен больше не верит в американскую экономику

Вашингтон, 17 августа. Компания легендарного американского бизнесмена Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале купила почти 21 млн акций золотодобывающей фирмы Barrick Gold за 562 млн долларов. Это следует из отчета, который был предоставлен компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Berkshire Hathaway также снизила свою долю в JPMorgan более чем на 60%, в PNC Bank — на 42%, в Wells Fargo — на 27%, в Bank of New York Mellon — на 9%.

Стоит отметить, что Баффет никогда не вкладывался в золото, отдавая предпочтение активам, у которых есть денежные потоки. Еще в конце прошлого столетия, выступая в Гарварде, он сказал: «Мы выкапываем в Африке или где-нибудь еще кусок золота. Затем мы расплавляем его, выкапываем новую дыру, снова хороним его и платим людям за его охрану… Любой, кто смотрел бы на это с Марса, озадаченно чесал бы голову».



Действия американского инвестора подтолкнули финансовых аналитиков на мысль, что Баффет, делающий инвестиции в горнодобывающую компанию, отошел от своей фирменной стратегии. Не исключено, что предприниматель отказался верить в экономику США, которая основана на кредите и банках, напомнил The Street.

При этом аналитик Майк Шедлок из Sitka Pacific Capital Management не видит в шагах бизнесмена ничего сенсационного. Он предположил, что миллиардер осознает влияние коронавируса на финансовые компании, которые испытывают трудности из-за пандемии.