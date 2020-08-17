Отели турецкого Бодрума стали причиной экологической катастрофы

Бодрум, 17 августа. Побережье Эгейского моря в Турции находится на грани экологической катастрофы из-за строительства бетонных пляжей. Как отмечают турецкие СМИ, искусственные объекты уничтожают среду обитания морских существ.

О строительстве заграждений стало известно после обрушения части из них. На место происшествия прибыла группа спасателей. Специалисты не смогли скрыть удивления — вдоль береговой линии на многие метры растянулись бетонные блоки. При этом заграждения были установлены прямо на морском дне. В некоторых регионах длина стен достигает 500 метров.

По словам ученых, такое строительство негативно сказывается на экологической обстановке. Стены уничтожают среду обитания морских существ, препятствуют циркуляции морских ресурсов. Создается искусственный рельеф, из-за которого погибают водоросли. Кроме того, повышается риск прибрежной эрозии, на устранение последствий строительства потребуются внушительные суммы.

Тем не менее подобные блоки появляются на турецких пляжах с завидной регулярностью. Так отели пытаются повысить привлекательность отдыха у туристов, увеличивая пляжные зоны.