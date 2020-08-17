Правозащитник предложил увеличить пособия для освободившихся из тюрем РФ



Санкт-Петербург, 17 августа. Увеличение пособий для освободившихся из мест лишения свободы поможет в социализации бывших заключенных. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» рассказал правозащитник, член совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин.

Эксперт предлагает создать специальную службу, которая будет нести социальную и контролирующую функции. Также Бабушкин отмечает, что государство должно оказывать «социальное сопровождение» граждан сразу после освобождения из мест лишения свободы. Это, по мнению правозащитника, снизит количество рецидивов преступлений. Бабушкин отметил, что для социализации бывших заключенных необходимо увеличить размер пособия.

«Необходимо изменить систему пособий, которые получают освобожденные. Сегодня это 820 рублей, оно не увеличивалось 10 лет. Что можно позволить себе за 820 рублей? Мы предлагаем это пособие увеличить и разделить на несколько частей. При выходе из тюрьмы получает часть пособия, когда добрался до места жительства получает пособие, когда трудоустроился, а главную часть пособия получает через месяц или два после устройства на работу, когда он уже оброс социальными связями», — предлагает Андрей Бабушкин.

Правозащитник также отметил проблему вовлечения в криминал выпускников детских домов. Бабушкин настаивает на необходимости внедрения специальных методик воспитания детей. Без них, утверждает эксперт, у детдомовцев отсутствуют социальные навыки. Молодые люди оказываются не готовы жить в обществе.

«Люди из детского дома не защищены. Они кроме нескольких регионов своевременно не получают жилье. Когда они получают жилье их пытаются поселить всех вместе, такое гетто, где в одном доме проживает несколько десятков детдомовцев», — рассказал правозащитник.

Также Бабушкин добавил, что необходимы изменения законодательства в сфере работы детских домов.

Ранее эксперт рассказал об условиях содержания заключенных в американских тюрьмах.